Con ingenio y habilidad, la cáscara de banana puede convertirse en mucho más que un simple residuo, pues es un ingrediente sumamente versátil que puede utilizarse para diversas soluciones dentro del hogar. Muchos aficionados de la jardinería y el paisajismo recomiendan utilizarlas para las plantas y para la higiene de espacios cerrados. A través de una sencilla preparación casera puede funcionar entonces como alternativa natural a productos químicos, que suelen tener costos elevados. Diluida en agua, concentra una alta cantidad de minerales que las plantas necesitan para crecer con más fuerza. La banana contiene potasio, magnesio y pequeñas cantidades de fósforo, minerales esenciales para el crecimiento saludable de raíces, tallos y flores. Al licuar su cáscara con agua, esos nutrientes pasan al líquido y se vuelven de rápida absorción para las plantas. Aplicarlo directamente sobre la tierra permite mejorar la retención de humedad, fortalecer la estructura del sustrato y estimular una floración más abundante. Los expertos indican que esta preparación influye de manera positiva en plantas ornamentales, huertas urbanas y especies de interior. Su uso regular potencia el color del follaje y contribuye a reducir el estrés por falta de nutrientes. Además, no genera riesgos para animales domésticos ni altera el pH del suelo, por lo que resulta apta para todo tipo de usuarios. Para obtener un fertilizante natural, se aconseja cortar dos o tres cáscaras en trozos pequeños, colocarlas en una licuadora y cubrirlas con un litro de agua. Luego de procesar la mezcla, se debe colar el líquido y guardarlo en un frasco o botella. El fertilizante queda listo para usarse sobre la tierra una vez por semana, siempre en cantidades moderadas para evitar exceso de humedad.