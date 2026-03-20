Para los amantes de aromatizar todos sus ambientes, las opciones de productos disponibles son infinitas, pues existe una pensada para cada gusto y espacio del hogar. Sin embargo, cada vez son más quienes optan por alternativas caseras que pueden realizarse mezclando elementos que dan el presente en casi todas las cocinas. Dentro de esta tendencia, las cáscaras de cítricos, como naranja o mandarina son grandes aliadas para realizar preparaciones caseras, pues combinadas con especias aromáticas como la canela permiten perfumar cualquier espacio sin necesidad de gastar grandes sumas de dinero. Para preparar esta mezcla, tan sólo se necesitarán los siguientes ingredientes Además de implementar esta mezcla casera, optar por jabones o aceites esenciales de la misma familia aromática es una alternativa complementaria para potenciar la fragancia y lograr que persista en el ambiente de manera prolongada. La mezcla puede rociarse sobre alfombras, cortinas y almohadones para garantizar una atmósfera refrescante, pero al mismo tiempo relajante y cálida para cualquier ocasión.