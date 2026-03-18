Calendar cáscara de naranja, canela y jengibre es una alternativa casera para perfumar el hogar de manera natural, utilizando ingredientes accesibles y sin recurrir al uso de aerosoles o fragancias artificiales. Este método se utiliza principalmente para mejorar el olor de la casa, especialmente en la cocina o en espacios cerrados, dado que el vapor que se genera al hervir libera aromas cítricos y especiados que contribuyen a una atmósfera de frescura en el ambiente. La combinación funciona gracias al contraste aromático que genera: el limón le da el toque de frescura y limpieza; el jengibre agrega intensidad y, finalmente, la canela suma una nota cálida y especiada. En conjunto generan un perfume equilibrado que resulta agradable para la mayoría de los hogares. Como beneficio adicional, se trata de una alternativa accesible y sustentable, donde se aprovechan cáscaras que suelen desecharse y el aroma se regula en función de las proporciones que elijan hervirse Para preparar este aromatizante natural se necesitarán los siguientes ingredientes Esta preparación no debe dejarse sin supervisión y en caso de salir de la cocina debe apagarse. Una vez se haya enfriado, el líquido restante puede colarse y verterse dentro de un pulverizador para utilizarlo posteriormente como aromatizante a gusto. En caso de que se desee aumentar su intensidad aromática, pueden colocarse además unas gotitas de aceite esencial.