El Wi-Fi se ha convertido en una herramienta indispensable para el día a día de todos, motivo por el que garantizar la accesibilidad permanente a la conexión del hogar se vuelve crucial para evitar imprevistos. En este sentido, si bien pocos lo conocen, existe un truco sencillo para conectarse de manera rápida y fácil a cualquier router sin necesidad de contar con la contraseña, siempre y cuando el titular de la conexión habilite una función en particular. El botón de WPS (Wifi Protected Setup) habilita la opción de conectarse a una red WiFi incluso cuando no se recuerda la contraseña. Esto es útil en caso de, por ejemplo, tener invitados o desear conectar un nuevo dispositivo y no recordar la clave que brinda acceso al WiFi del hogar. A través de este modo, se ofrecen diferentes alternativas para acceder a la conexión que no requieren de colocar la contraseña original. Es importante considerar que este botón puede encontrarse en casi todos los routers e incluso, en muchos casos, cuenta con una luz específica para señalar que se encuentra activado. Para utilizar esta función y acceder sin contraseña al WiFi, deben seguirse una serie de pasos. Estos son Intentar conectarse a la red WiFi con el dispositivo móvilPulsar el botón WPS del routerAl hacerlo, la red WiFi se abrirá durante unos pocos segundos para aceptar nuevos dispositivosEn este tiempo, la persona debe conectarse utilizando PIN, NFC, USB, PBC, etc. Este paso variará en función de la opción selecta.Cuando finalice el corto período de seguridad, la conexión vuelve a cerrarse por motivos de seguridad. En caso de que pueda accederse a esta función a través de un PIN de seguridad, es importante contemplar que este código generalmente tiene 8 dígitos y puede encontrarse en el inferior del modem.