Tanto la canilla del baño como la de la cocina están expuestas al contacto con el agua, el jabón y otros residuos que con el paso del tiempo pueden dejar manchas y hacer que el material pierda su brillo natural.

Para combatir este problema existe un truco no muy popular que consiste aprovechar residuos que de otra forma termina en la basuca de forma automática. Frotar una cáscara de limón sobre esta superficie puede ayudar a aflojar residuos y aportar brillo, además de un aroma cítrico.

Frotar una cáscara de limón sobre la canilla: ¿Para qué sirve?

Este truco es utilizado para eliminar manchas leves que son provocadas por gotas de agua, y reducir restos de jabón y suciedad superficial. Además, por sus componentes ayuda a recuperar parte del brillo en canillas metálicas.

Por otro lado, también deja un arma agradable a cítrico ideal para complementar la rutina de limpieza de la cocina o el baño.

Paso a paso: ¿Cómo usar este truco de manera correcta?

Para usar este truco se debe:

Conservar las cáscaras de una de las mitades de un limón. Frotar la parte externa de la cáscara sobre toda la superficie de la canilla, especialmente en las zonas con manchas de agua o restos de jabón. Dejar actuar entre cinco y diez minutos. Retirar los restos con un paño húmedo. Secar con un paño de microfibra para mejorar el aspecto y potenciar el brillo.

Este truco es utilizado para eliminar manchas leves que son provocadas por gotas de agua, y reducir restos de jabón y suciedad superficial. Chat GPT

¿Por qué recomiendan frotar una cáscara de limón sobre esta superficie?

La parte externa de la cáscara contiene aceites esenciales, como el limoneno, mientras que la parte interna conserva pequeñas cantidades de ácido cítrico. Al frotarla sobre la canilla, estos compuestos ayudan a desprender residuos superficiales y facilitan la limpieza posterior con un paño.

Además, reutilizar la cáscara permite darle un segundo uso antes de desecharla, por lo que muchas personas la consideran una alternativa práctica y económica para el mantenimiento diario de las superficies metálicas.

No se recomienda sobre superficies de piedra natural, como mármol o travertino.