En la apertura de mercados de este jueves, 6 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,174.22 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 1.3%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano avanzó 0.74%, pero en el último año registra una variación de -16.53%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano, con un 19.94%, es significativamente mayor que la volatilidad anual de 13.46%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con un dato de 1 igual a -3. Esto indica que la moneda ha ido perdiendo valor frente al dólar, reflejando una caída constante y preocupante en su cotización.

En contraste, el dato de 1 también podría ser visto como una señal de la necesidad de intervenciones económicas que respalden la estabilidad del Peso colombiano. El deterioro de la moneda podría afectar la economía, generando incertidumbre en los mercados.

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Conocé la cotización de este jueves, 6 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por cambio y verifica el tipo de cambio en apps confiables.