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Quienes cocinan conocen el aroma persistente que pueden dejar algunas comidas, especialmente cuando se trata de pescado o mariscos. Para combatir este problema, que a menudo no se va con una simple limpieza, existe un truco que pocos conocen.
Hervir cáscaras de naranja y romero después de cocinar alimentos olorosos ayuda a neutralizar estos aromas y deja una fragancia duradera, natural y refrescante no solo en la cocina, sino en varios ambientes del hogar.
Para qué sirve hervir cáscaras de naranja con romero después de cocinar
Este truco sirve para aromatizar la cocina después de cocinar, ya que disimula olores de frituras o pescado. Además, deja una fragancia cítrica y herbal en los ambientes a los que llega.
Es un truco bastante elegido porque aprovecha un ingrediente que a menudo se descarta y se evita el uso de productos comerciales cuyo aroma suele ser más temporal.
Como usar esta solución para quitar el olor de la cocina
Para prepara esto, se debe colocar un litro de agua en una olla y agregar las cáscaras de una o dos naranjas, dependiendo de la intensidad deseada. A esto se le añade también una o dos ramas de romero fresco y se lleva a hervor durante 20 minutos.
Si el agua comienza a evaporarse, se puede agregar más agua y prolongar el hervor suave durante unos minutos más.
Por qué recomiendan hervir cáscaras de naranja con romero
Este truco usa cáscaras de naranja, que usualmente terminan en la basura tras el consumo de la fruta. Este ingrediente contiene aceites esenciales ricos en limoneno mientras el romero libera compuestos aromáticos característicos cuando se calienta.
Cuando se hierven juntos, el vapor se distribuye por la cocina y otros ambientes, ayudando a reemplazar los olores de la comida que se preparó previamente por otro más fresco y agradable.