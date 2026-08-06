El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece una alternativa para determinados contribuyentes que no pueden afrontar la totalidad de su deuda tributaria. A través del Formulario 656, conocido como Ofrecimiento de Transacción, algunas personas pueden llegar a un acuerdo con la agencia y liquidar su deuda pagando un monto inferior al originalmente adeudado.

El IRS analiza cada caso de forma individual y solo aprueba la solicitud cuando considera que el contribuyente cumple con los requisitos previstos por la legislación tributaria.

Qué es el Formulario 656 (Oferta de Transacción)

El Formulario 656 es la solicitud mediante la cual un contribuyente le propone al IRS saldar su deuda tributaria por un monto menor al total que debe. En la práctica funciona como un contrato: la persona ofrece pagar una parte de lo adeudado y el IRS decide si acepta o rechaza esa propuesta.

Por ejemplo, alguien que debe 20.000 dólares podría proponer, con la fundamentación correspondiente, que 15.000 dólares sean suficientes para cancelar toda su obligación. El IRS analiza el ofrecimiento y resuelve.

El Formulario 656 permite que determinados contribuyentes negocien con el IRS y resuelvan su deuda pagando menos del monto total adeudado. Fuente: El Cronista.

IRS liquida estas deudas por menos del monto total adeudado

El organismo no acepta cualquier propuesta. En general, aprueba una Oferta de Transacción cuando el monto ofrecido representa lo máximo que espera poder cobrar en un plazo razonable. Existen tres motivos principales por los que un contribuyente puede calificar:

Duda sobre la posibilidad de cobro: cuando los ingresos y bienes de la persona no alcanzan para cubrir la deuda total.

Dificultad económica: cuando pagar la deuda completa generaría un perjuicio financiero grave.

Duda sobre la responsabilidad: cuando el contribuyente cuestiona que realmente deba ese impuesto (en ese caso se usa una variante, el Formulario 656-L).

El IRS calcula lo que llama el “potencial razonable de cobro” a partir de los ingresos, los gastos y el valor de los bienes de la persona, y espera que la oferta sea igual o mayor a ese cálculo.

Cuánto demora y qué pasa mientras tanto

El proceso no es rápido. La revisión de una Oferta de Transacción suele demorar entre 6 y 24 meses desde que el IRS recibe el paquete completo. Durante ese período, las acciones de cobro generalmente quedan suspendidas.

Un dato relevante: el IRS tiene un plazo legal para resolver. Si no actúa sobre la oferta dentro de los 24 meses de recibida, esta se considera aceptada automáticamente por ley.