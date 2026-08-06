Mantener el pasaporte mexicano al día es un requisito básico para viajar internacionalmente a casi cualquier país, además de ser indispensable para la tramitación de la visa, ya sea con intenciones de turismo o de establecimiento.

De forma ocasional, puede que el viajero tenga una visa válida, pero su pasaporte no se pueda considerar válido. Esto puede deberse a daños en la tapa o las hojas, falta de páginas libres o la regla de los seis meses que exigen países como Estados Unidos.

Estados Unidos prohíbe la entrada de todos los ciudadanos mexicanos aunque tengan una visa: ¿Cuáles son los requisitos de ingreso?

Los ciudadanos mexicanos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por D . Para ingresar por turismo, negocios o visitas familiares:

Pasaporte mexicano vigente.

Visa estadounidense válida que se corresponda con el motivo de viaje.

Demostrar el propósito del viaje, el tiempo de permanencia y capacidad de solvencia económica.

Cumplir con los controles de inspección.

Si no se cumplen con estas condiciones, los agentes de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) podrán negarle el ingreso al país.

Los ciudadanos mexicanos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses. ChatGPT

Paso a paso: ¿Cómo renovar el pasaporte mexicano?

La renovación del pasaporte mexicano se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El procedimiento suele ser:

Agendar una cita. Completar la solicitud correspondiente. Presentar el pasaporte anterior. Acreditar la identidad y nacionalidad mexicana. Presentar el comprobante de pago. Acudir a la cita para la toma de datos biométricos y verificación de documentos. Recibir el nuevo pasaporte conforme a los tiempos de entrega.

¿Cómo tramitar la visa americana desde México?

Para solicitar por primera vez una visa de no inmigrante como la B1 o la B2, el procedimiento es:

Determinar el tipo de visa que corresponde según el motivo del viaje. Completar en línea el Formulario DS-160. Guardar e imprimir la hoja de confirmación del DS-160. Crear una cuenta en el sistema oficial de citas para visas. Pagar la tarifa de solicitud correspondientes. Programar la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS). Acudir con el pasaporte vigente, la confirmación del DS-160, el comprobante de pago y la documentación de respaldo solicitada, que pueda acreditar el propósito del viaje y los vínculos con México. Esperar la resolución de la solicitud y recibir el pasaporte con la visa estampada.

No obstante, incluso con la visa aprobada las autoridades migratorias pueden negarle el ingreso a Estados Unidos si observe irregularidades e inconsistencias.