En la sesión de apertura de este jueves, 6 de agosto de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.25 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.14% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso mexicano cayó −0.57% y en el último año acumula −7.93%, señal de una tendencia bajista en su cotización.

La ferroviaria de Germán Larrea busca hasta 20,000 MDP en la BMV

Conocé la cotización de este jueves, 6 de agosto de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 3.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.43%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días anteriores, lo cual puede ser una señal de confianza en la economía local y en los mercados internacionales.

En los días pasados, la tendencia había mostrado cierta volatilidad, pero el aumento del valor de hoy sugiere que el Peso se está fortaleciendo. Este cambio podría ser resultado de factores internos o externos que afectan la economía nacional.

Analizando esta tendencia, es importante observar si se mantendrá en los próximos días o si se revertirá por alguna circunstancia económica.

La ferroviaria de Germán Larrea busca hasta 20,000 MDP en la BMV

Conocé la cotización de este jueves, 6 de agosto de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Confirmado | Infonavit deposita 70 mil pesos a quienes cumplan tres requisitos clave en agosto 2026

Conocé la cotización de este martes, 17 de febrero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por cambio y verifica el tipo de cambio en apps confiables.