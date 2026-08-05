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Las piletas de acero inoxidable pueden perder brillo con el tiempo, debido a la exposición a químicos constantes y posibles acumulaciones de depósitos minerales.
Para devolverle el brillo, existe un truco muy poco conocido que reutiliza un residuo que suele terminar en la basura después de que se consume la fruta.
Frotar cáscaras de naranja sobre la pileta de acero inoxidable puede ayudar a eliminar residuos superficiales.
Para qué sirve frotar una cáscara de naranja sobre la pileta
El truco de frotar cáscara de naranja sobre la pileta ayuda a eliminar restos leves de grasa, reducir malos olores y aportar un brillo natural al acero inoxidable.
Para hacerlo correctamente, primero se debe limpiar la pileta para retirar restos de comida y tomar una cáscara de naranja que aún se encuentre fresca.
Frotar la parte exterior sobre toda la superficie y dejar actuar entre 3 y 5 minutos. Posteriormente, limpiar con un paño húmedo y secar con un paño de microfibra para mejorar el aspecto.
Frotar una cáscara de naranja sobre la pileta de acero inoxidable: ¿Por qué lo recomiendan?
Las cáscaras de naranja liberan aceites naturales cuando se la frota sobre el acero inoxidable. Estos, ayudan a aflojar residuos grasos superficiales y dejan una película que mejora temporalmente el aspecto del material.