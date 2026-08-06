El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece distintas opciones alivio fiscal a los contribuyentes de Estados Unidos. El Additional Child Tax Credit (ACTC) es la parte reembolsable del Crédito Tributario por Hijo (Child Tax Credit).

Quienes reúnan las condiciones no solo podrán solicitar el ACTC al presentar su declaración de impuestos , sino que además podrían combinarlo con otros beneficios fiscales destinados a familias, cuidado infantil y educación.

Pagos aprobados: ¿Quiénes pueden acceder al ACTC?

IRS establece que podrán acceder al ACTC aquellos contribuyentes que cumplan con los requisitos del Child Tax Credit y que además:

Tengan al menos USD 2.500 de ingresos del trabajo durante el año fiscal.

El crédito tributario por hijos exceda el impuesto federal que deben pagar, permitiendo que una parte del beneficio sea reembolsable.

El contribuyente y cada hijo calificado tengan un número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar emitido antes de la fecha límite para presentar la declaración.

Además, el hijo calificado debe:

Ser menor de 17 años cuando finalice el año fiscal.

Ser reclamado como dependiente.

Haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año.

No haber aportado más de la mitad de su propio sustento.

Sea ciudadano estadounidense.

IRS establece que podrán acceder al ACTC aquellos contribuyentes que cumplan con los requisitos del Child Tax Credit. EFE y Freepik | El Cronista USA

¿Con qué otros créditos tributarios es compatible?

El ACTC es compatible con los siguiente beneficios tributarios: