Mantener las sábanas de la cama limpias es una de las recomendaciones más repetidas por los especialistas de la salud y, en esa línea, la frecuencia no es lo único que importa, sino que la temperatura del agua que se utiliza para lavarlas también puede jugar un rol importante.

De acuerdo con lo explicado por el dermatólogo Sean McGregor de la Cleveland Clinic, utilizar agua caliente ayuda a eliminar organismos microscópicos que se acumulan diariamente en la cama y puede contribuir a una limpieza más profunda.

Lavar las sábanas con agua caliente: para qué sirve y por qué los expertos lo recomiendan

Los especialistas explican que las sábanas acumulan elementos invisibles, como

Ácaros del polvo

Células muertas de la piel

Sudor

Aceites corporales

Tierra y suciedad

Bacterias

Alérgenos del exterior

En ese marco, el agua caliente ayuda a eliminar muchos de estos microorganismos y mejora la eficacia del lavado.

Los expertos aconsejan lavar las sábanas con agua caliente. Shutterstock

Otros hábitos clave para mantener la cama limpia

Además de lavar las sábanas con agua caliente, los especialistas aconsejan

Asear las sábanas al menos 1 una vez por semana

Limpiar el colchón cada seis meses aproximadamente

Lavar almohadas y mantas de manera regular

Dejar la cama sin hacer durante un tiempo al levantarse para que la humedad acumulada durante la noche pueda evaporarse