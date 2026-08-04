En esta noticia
Mantener las sábanas de la cama limpias es una de las recomendaciones más repetidas por los especialistas de la salud y, en esa línea, la frecuencia no es lo único que importa, sino que la temperatura del agua que se utiliza para lavarlas también puede jugar un rol importante.
De acuerdo con lo explicado por el dermatólogo Sean McGregor de la Cleveland Clinic, utilizar agua caliente ayuda a eliminar organismos microscópicos que se acumulan diariamente en la cama y puede contribuir a una limpieza más profunda.
Lavar las sábanas con agua caliente: para qué sirve y por qué los expertos lo recomiendan
Los especialistas explican que las sábanas acumulan elementos invisibles, como
- Ácaros del polvo
- Células muertas de la piel
- Sudor
- Aceites corporales
- Tierra y suciedad
- Bacterias
- Alérgenos del exterior
En ese marco, el agua caliente ayuda a eliminar muchos de estos microorganismos y mejora la eficacia del lavado.
Otros hábitos clave para mantener la cama limpia
Además de lavar las sábanas con agua caliente, los especialistas aconsejan
- Asear las sábanas al menos 1 una vez por semana
- Limpiar el colchón cada seis meses aproximadamente
- Lavar almohadas y mantas de manera regular
- Dejar la cama sin hacer durante un tiempo al levantarse para que la humedad acumulada durante la noche pueda evaporarse
Incorporar estos hábitos en el día a día puede ayudar reducir las condiciones que favorecen la proliferación de ácaros de polvo y bacterias.