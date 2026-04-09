El SIBO o el sobrecrecimiento bacteriano intestinal es una condición que daña el sistema digestivo, sobre todo el intestino. Existe un alimento lleno de probióticos que ayuda a desinflamar el abdomen gracias a sus fuertes propiedades antiinflamatorias. Si bien no es una receta muy buscada en Estados Unidos, cocinarlo es muy fácil y no solo aportará buenas propiedades al tracto digestivo, sino que ayudará a mejorar la alimentación. Se trata del yogur griego, un lácteo que aporta grandes nutrientes al organismo y que es muy consumido por deportistas que buscan adquirir más energía para su día a día. El yogur griego tiene aproximadamente el doble de proteínas que el yogur regular. Gracias a esto se lo considera una fuente de proteínas, útil para la reparación y el crecimiento muscular, la saciedad y la regulación del azúcar en sangre. Debido a que el yogur griego se cuela varias veces, pierde su suero, lo que resulta en un producto con menos azúcar en comparación con el yogur regular. El yogur griego se destaca porque contiene probióticos gracias a su fermentación, bacterias beneficiosas que apoyan la salud digestiva, mejoran la función inmunológica y ayudan a mantener un equilibrio saludable de la microbiota intestinal. El yogur griego es una buena fuente de calcio, esencial para la salud ósea, y de vitamina B12, esta proteína es fundamental la formación de glóbulos rojos y la función nerviosa adecuada.