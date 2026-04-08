Al momento de aromatizar los ambientes del hogar son miles las opciones industriales que pueden considerarse, pues existe una para cada situación y rincón del hogar. No obstante, cada vez son más quienes prefieren crear sus propias fragancias y, en esa tendencia, existen ciertos ingredientes de cocina que resultan ideales para este propósito y pueden aprovecharse de manera sencilla. Entre la lista de alternativas se encuentran las cáscaras de naranja y la miel cuya fusión permite una combinación aromática donde el cítrico contrasta con lo dulce. Esta combinación funciona como aromatizante natural y económico para neutralizar malos olores y perfumar los diferentes espacios del hogar. Al hervir las cáscaras de naranja se liberan aceites esenciales con gran poder aromático capaces de aportar una nota cítrica al ambiente. En cambio la miel aporta un contraste dulce, con su nota caramelizada. Para poner en práctica este truco casero se necesita Lo aconsejable es abrir todas las puertas y conexiones internas del hogar para que el vapor con aroma alcance cada espacio durante el tiempo de hervor. Es esencial considerar que esta mezcla no debe dejarse sin supervisión en el fuego.