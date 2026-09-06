Las toallas y toallones están constantemente en contacto con la humedad y la piel, por lo que con su uso pueden acumular suciedad, cambiar de tono y comenzar a perder su textura original.

Para combatir esta problemática existe un truco casero sencillo de aplicar: colocar bicarbonato de sodio por encima. Su uso puede ayudar a palear el olor a humedad, a mejorar las zonas percudidas y eliminar algunas manchas, contribuyendo a recuperar su suavidad.

Esparcir bicarbonato de sodio sobre toallas y toallones: por qué lo recomiendan tanto

El bicarbonato de sodio es un producto sumamente utilizado dentro de las rutinas de limpieza por su gran versatilidad. En el caso de las toallas, su uso ayuda a desprender suciedad acumulada en las fibras y ayuda a

Neutralizar malos olores

Eliminar el olor a humedad

Suavizar tejidos

Remover grasa

El bicarbonato de sodio es un gran aliado para recuperar las toallas. Shutterstock

Cómo puede usarse este truco de esparcir bicarbonato sobre toallas y toallones

Una de las maneras más sencillas de aplicar el truco consiste en colocar una taza de bicarbonato de sodio durante el momento de prelavado.

Otra opción es dejar las toallas y toallones previamente en remojo con agua caliente y bicarbonato. Deben reposar allí durante toda la noche y al día siguiente se colocan en el lavarropas para completar el lavado.

En las zonas donde existen manchas difíciles, este mismo procedimiento puede aplicarse junto con limón y dejarse actuar durante aproximadamente 20 minutos.