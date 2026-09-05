En muchos baños públicos, los inodoros tienen una característica que suele pasar desapercibida. El asiento no forma un óvalo completo, sino que tiene una abertura en U en la parte delantera.

Este diseño es muy común en aeropuertos, restaurantes, oficina y centros comerciales , responde principalmente a cuestiones de higiene y limpieza y uso intensivo, además de estar contemplado en determinadas normas sanitarias.

¿Para qué sirve la abertura en U del inodoro en los baños públicos?

La abertura en forma de U que tienen muchos asientos de inodoros públicos no es meramente estética. Se trata de un diseño conocido como asiento abierto por delante, pensado principalmente para facilitar la higiene y el mantenimiento en espacios donde el sanitario es usado por muchas personas.

Al faltar la parte frontal del asiento, queda más accesible la zona delantera de la taza, lo que permite limpiarla con mayor facilidad y reduce algunos puntos donde podrían acumularse restos o suciedad. Además, durante el uso disminuye el contacto del cuerpo con la zona frontal del asiento.

La abertura en forma de U que tienen muchos asientos de inodoros públicos no es meramente estética. Chat GPT

¿Por qué es tan común la abertura en u del inodoro en los baños públicos?

Uno de los principales motivos es que este diseño está contemplado en normas de instalaciones sanitarias utilizadas en Estados Unidos.

El International Plumbing Code establece el uso de asientos lisos, no absorbentes, abatibles y abiertos en la parte delantera para determinados baños públicos.