Después de consumir aguacate, las cáscaras suelen desecharse de manera automática. Sin embargo, existe un truco casero que permite darles una segunda vida: triturarlas en trozos pequeños y mezclarlas con cartón troceado.

Esta combinación es ideal para incorporar al compost. La cáscara de esta fruta tiene una textura fibrosa y resistente que puede tardar más tiempo en degradarse que otros desechos que suelen incorporarse a la preparación. El cartón, por su parte, ayuda a conservar la humedad y favorece la descomposición de los materiales.

Triturar cáscaras de aguacate con cartón: por qué se recomienda

La principal ventaja de esta combinación es su aporte variado al compost. Al triturar o cortar ambos materiales en trozos pequeños se evita dejar grandes fragmentos que puedan permanecer durante semanas sin degradarse por completo, especialmente por lo fibroso de la cáscara del aguacate.

El cartón se utiliza como un “regulador natural” de humedad para la mezcla, aunque es fundamental que se encuentre completamente limpio y libre de adhesivos para que su incorporación a la preparación sea beneficiosa.

La cáscara de la palta es beneficiosa para el compost.

Cómo preparar esta mezcla de cáscaras de aguacate y cartón

Para sacar provecho de estos materiales, es necesario

Retirar los restos de pulpa que hayan quedado adheridos a la cáscara

Cortar o triturar las cáscaras de aguacate en trozos de tamaño chico

Trocear cartón limpio (sirve humedecerlo primero) y sin materiales que no sean aptos para compostar

Mezclar ambos materiales

Incorporarlos junto con otros residuos orgánicos y materiales secos

Dejar que el compost siga su proceso habitual de descomposición

Así, esta mezcla permite reciclar materiales usualmente desechados y aporta tanto nutrientes como reguladores beneficiosos para el suelo de las plantas.