Durante los días de calor intenso, mantener la casa fresca puede convertirse en un desafío, particularmente en los ambientes que no cuentan con aire acondicionado. Frente a esto, existen algunos trucos caseros que buscan generar una sensación térmica más agradable sin aumentar demasiado el consumo eléctrico.

Uno de ellos consiste en colocar una botella de plástico con agua congelada en una zona elevada de la habitación. El método aprovecha el intercambio de calor entre el hielo y el aire del ambiente y puede usarse como complemento de la ventilación.

Para qué sirve colocar una botella de plástico con agua congelada en un rincón alto de la casa

La finalidad de este turco es enfriar ligeramente el aire que entra en contacto con la botella congelada. El hielo absorbe el calor del ambiente mientras se derrite y por este motivo, el aire que pasa cerca de la botella queda con una menor temperatura.

Colocarla en una zona elevada busca aprovechar el movimiento natural del aire dentro de la habitación. Puede resultar más útil en habitaciones pequeñas o cuando se combina con un ventilador.

El hielo absorbe el calor del ambiente mientras se derrite y por este motivo, el aire que pasa cerca de la botella queda con una menor temperatura. Chat GPT / El Cronista USA

¿Cuáles son las principales recomendaciones?

Para utilizar este método de manera segura y obtener un mejor resultado, se recomienda:

No llenar la botella por completo , ya que el agua aumenta su volumen al congelarse y podría deformar o romper el recipiente.

Utilizar una botella resistente y bien cerrada para evitar pérdidas de agua.

Colocarla sobre una bandeja o recipiente , debido a que la condensación puede mojar muebles o superficies.

Mantenerla en un lugar elevado pero estable y seguro , donde no exista riesgo de caída.

Evitar colocarla directamente sobre aparatos eléctricos, enchufes o dispositivos electrónicos.

Para potenciar el efecto, se puede situar cerca de un ventilador , de manera que el flujo de aire pase alrededor de la botella.

Volver a congelarla cuando el hielo se haya derretido si se desea reutilizar el sistema.

El método alemán para refrescar el hogar: ¿Por qué es tan recomendado?

Este método ganó popularidad principalmente porque es económico, sencillo y no requiere instalar ningún equipo adicional. Solo necesita agua, una botella reutilizable y espacio disponible en el congelador.

Además, puede servir como una alternativa puntual para generar una sensación de frescura localizada y complementar otras medidas más efectivas, como mantener persianas cerradas durante las horas de mayor radiación solar, ventilar durante las horas más frescas y utilizar ventiladores.

Conviene tratarlo como un recurso complementario y no como un sistema capaz de enfriar por sí solo toda la casa.