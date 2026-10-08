Disolver sal en agua puede ayudar a combatir una problemática frecuente al lavar la ropa.

Al momento de cuidar los textiles existen trucos caseros que pueden implementarse para complementar las rutinas de lavado tradicionales y solucionar problemas frecuentes, como la persistencia del mal olor en las prendas.

El servicio de extensión de la Universidad de Georgia, enumera en esa línea diferentes mezclas que pueden prepararse rápido y fácil para eliminar las manchas de sudor con materiales que muchas veces están presentes en el hogar. Una de ellas consiste en mezclar sal con agua tibia.

3 cucharadas de sal en 1 litro de agua tibia: para qué sirve esta mezcla y por qué hacerla a la noche

En primer lugar, el consejo de la universidad para lavar ropa y eliminar el olor a sudor es dejar las prendas en remojo con agua tibia y blanqueador de perborato de sodio entre 15 y 30 minutos, para luego lavar utilizando el agua más caliente que admita esa tela y un blanqueador.

Si el olor a sudor persiste incluso después del lavado, disolver 3 o 4 cucharadas de sal por cada un “quart” -unidad estadounidense que equivale aproximadamente a 1 litro- de agua tibia puede ser la solución. La institución recomienda preparar esta mezcla por la noche para aprovechar el tiempo y dejar las prendas con mal olor en remojo, que luego tendrán que enjuagarse bien por la mañana.

Otro truco si el mal olor persiste es colocar detergente líquido en la zona afectada antes de realizar el lavado y dejar reposar.

Mezclar 3 cucharadas de sal por cada 1 litro de agua puede ayudar a eliminar el mal olor de las prendas.

Información importante a considerar al lavar la ropa

La publicación advierte además sobre la importancia de:

Leer siempre las etiquetas de las prendas antes de aplicar métodos caseros para eliminar manchas.

Tener suma precaución al combinar productos de limpieza.

Probar los agentes de limpieza en una zona de la prenda poco visible para determinar su resistencia.

Guardar los productos según sus instrucciones recomendadas.

Ventilar los ambientes cuando se utilizan productos de limpieza.

Otros consejos para cuidar los textiles de las manchas

Por su parte, el American Cleaning Institute también recomienda tratar las manchas inmediatamente y revisar después de cada lavado si quedaron algunas sin eliminar para pretratarlas rápido y volver a mojar la prenda. El secado puede fijarlas de manera definitiva.

Además, se indica que deben absorberse con una esponja, nunca frotarse, pues esto puede extenderlas y dañar la tela.