La administración de Donald Trump impuso una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es que su gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso al país, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas.

En este sentido, el gobierno de Estados Unidos revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para todos los inmigrantes provenientes de dos países y perderán su estatus legal en noviembre.

Atención: todos estos inmigrantes serán deportados en noviembre

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) oficializó mediante un comunicado que los extranjeros protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) provenientes de dos países dejarán de ser legales y deberán abandonar los Estados Unidos este mes.

A continuación, las naciones que perdieron la designación y sus respectivas fechas de expiración:

Siria : 21 de noviembre de 2025

Birmania: 25 de noviembre de 2025

¿Qué pueden hacer estos inmigrantes para seguir siendo legales en Estados Unidos?

Los sirios y birmanos que dejarán de estar protegidos por el TPS pronto pueden considerar algunas alternativas legales antes de quedar en situación irregular. Estas incluyen:

1. Verificar si existe otra vía migratoria

Algunos beneficiarios pueden tener otra solicitud pendiente, como:

Asilo político o humanitario.

Ajuste de estatus por matrimonio o vínculo familiar con un ciudadano estadounidense o residente permanente.

Visas especiales, como la U (víctimas de delitos), la T (víctimas de trata) o el Estatus de Jóvenes Inmigrantes (SIJ).

2. Solicitar la reapertura de un caso anterior

Quienes no presentaron asilo o lo hicieron fuera de plazo pueden pedir reabrir su caso, alegando que la vigencia del TPS les impedía iniciar ese proceso en su momento.

3. Buscar asistencia legal y comunitaria

USCIS recomienda a todos los exbeneficiarios del TPS acudir a organizaciones acreditadas por el Departamento de Justicia (DOJ) o abogados con licencia para recibir asesoría gratuita o de bajo costo.