Recibir dinero o bienes desde el exterior puede parecer un beneficio sin complicaciones, pero en Estados Unidos implica obligaciones fiscales específicas que no se pueden ignorar. Un error común es no reportar correctamente estas operaciones, lo que puede derivar en sanciones importantes. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) exige que quienes reciban herencias o donaciones extranjeras superiores a USD 100.000 presenten el Formulario 3520, una declaración informativa obligatoria. El Formulario 3520 no es un impuesto en sí, sino un reporte obligatorio que permite al IRS conocer el origen de fondos provenientes del exterior. Debe presentarse cuando: Ignorar o retrasar la presentación del Formulario 3520 puede implicar: Es importante entender que: