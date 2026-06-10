Walmart, la famosa cadena de tiendas minoristas, anunció el regreso de su evento anual de descuentos Walmart Deals y confirmó que durante junio ofrecerá una ventaja exclusiva para un grupo de clientes en específico.

Según informó la empresa, los miembros de Walmart+ tendrán acceso anticipado a una selección de ofertas destacadas, antes de que se ofrezcan al público general.

Esta iniciativa forma parte de una semana de promociones que se desarrollará entre el 22 y el 28 de junio de 2026, tanto en físico como en internet.

De qué se trata este beneficio exclusivo de Walmart+

De acuerdo con lo detallado, los clientes que cuenten con la membresía elegible de Walmart+ podrán acceder durante las primeras 24 horas del evento a una sección de productos con alta demanda y descuentos especiales.

Este beneficio permitirá comprar determinados artículos antes de que se habiliten para el resto de los consumidores.

Walmart lanzará este beneficio en junio para Walmart+.

Cuál es el requisito para obtener este beneficio

El único requisito es contar con una membresía de Walmart+ elegible. No obstante, según se informó el acceso temprano estará sujeto a la disponibilidad del inventario, por lo que algunos productos podrían estar agotados antes de que se habiliten para el resto de los compradores.

Los artículos que permanezcan disponibles después de las primeras 24 horas pasarán a estar a la venta para el público general desde el 23 de junio.

Cuándo será el evento

El evento de descuentos está pautado de la siguiente manera

Online : 22 de junio a las 12:01 a.m. (hora del Este)

En tiendas físicas: 22 de junio a las 6:00 a.m. según el horario local

Las promociones finalizarán:

Online : 28 de junio a las 11:59 p.m. (hora del Este)

En tiendas: al cierre habitual de cada sucursal