La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drugs Administration - FDA) autorizó el uso de bemotrizinol.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drugs Administration - FDA) autorizó el uso de bemotrizinol en protectores solares, un ingrediente que hasta ahora no estaba permitido en el mercado estadounidense.

Este filtro UV ya se utiliza desde hace años en Europa y Asia, donde ha demostrado ser seguro y eficaz para mejorar la protección frente a la radiación solar. Su incorporación representa un cambio importante para la industria cosmética, ya que permitirá desarrollar fórmulas más avanzadas y con una cobertura más amplia frente a los rayos ultravioleta.

Este filtro UV ya se utiliza desde hace años en Europa y Asia, donde ha demostrado ser seguro y eficaz para mejorar la protección frente a la radiación solar. Shutterstock

Los protectores solares cambian para siempre: ¿Cómo serán ahora?

Los protectores solares químicos están formulados para penetrar las capas superficiales de la piel y actuar mediante una reacción química que absorbe la radiación ultravioleta antes de que cause daños.

La incorporación del bemotrizinol, un ingrediente que ya se utiliza en numerosos países europeos, ofrece una protección más eficaz y estable frente a los rayos UVA. A diferencia de otros filtros químicos, este compuesto presenta una absorción mínima a través de la piel, lo que contribuye a mejorar su perfil de seguridad.

Según el Environmental Working Group (EWG), el bemotrizinol mantiene su eficacia incluso cuando la piel está expuesta a una intensa radiación solar, ya que no se degrada con facilidad. Esto lo diferencia de la avobenzona, uno de los filtros más utilizados en las fórmulas actuales, que puede perder estabilidad al exponerse al sol. Además, el bemotrizinol puede combinarse con óxido de zinc para reforzar la protección de amplio espectro contra los rayos ultravioleta.

La FDA aprobó un ingrediente que mejora la protección: ¿Cómo funcionaban antes los protectores solares?

Los protectores solares actuales son muy eficaces para bloquear la radiación ultravioleta B (UVB), responsable de las quemaduras solares. Sin embargo, la protección frente a los rayos ultravioleta A (UVA) suele ser más limitada. Este tipo de radiación penetra más profundamente en la piel, acelera el envejecimiento cutáneo y puede contribuir al desarrollo de daños celulares a largo plazo.

De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, la exposición prolongada a los rayos UVA también puede debilitar la respuesta del sistema inmunitario de la piel y está asociada con un mayor riesgo de cáncer cutáneo. Por esta razón, los especialistas consideran fundamental contar con filtros solares que ofrezcan una protección equilibrada frente a ambos tipos de radiación.

Además, el EWG señala que muchos protectores solares disponibles actualmente en el mercado no brindan el nivel de protección UVA que los consumidores podrían interpretar a partir del valor de Factor de Protección Solar (FPS) indicado en la etiqueta.

Según análisis citados por la organización, numerosos productos ofrecen una protección UVA considerablemente menor que la sugerida por sus reclamos comerciales, lo que ha impulsado la búsqueda de ingredientes más eficaces y estables, como el bemotrizinol.