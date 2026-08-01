La entrada masiva en Ceuta dejó miles de historias personales, pero pocas reflejan con tanta claridad la situación vivida durante las últimas horas como la de Youssef Chaib, un joven marroquí de 24 años que decidió regresar voluntariamente a su país tras comprobar que no encontraba comida, alojamiento ni un lugar donde permanecer.

Después de pasar una noche a la intemperie, Youssef emprendió el camino de regreso hacia Marruecos convencido de que quedarse en la ciudad autónoma ya no tenía sentido. Su relato coincide con el de muchos otros inmigrantes en Ceuta, que comenzaron a abandonar España tras la entrada ilegal registrada el jueves.

Mientras caminaba hacia la frontera del Tarajal, el joven resumió su experiencia con una frase que refleja las dificultades encontradas durante su estancia.

EFE

Quién es Youssef, el joven que decidió abandonar Ceuta tras una noche al raso

Youssef Chaib asegura tener 24 años y procede de la ciudad marroquí de Kenitra. Según relató a EFE, consiguió acceder a Ceuta caminando por el espigón, sin necesidad de lanzarse al mar como hicieron otras personas durante la entrada masiva en Ceuta.

Aunque vestía únicamente un bañador y una camiseta, explicó que esas prendas eran el reflejo de una noche complicada. Sin un lugar donde alojarse, terminó durmiendo al aire libre en un parque de la ciudad.

Durante su regreso hacia Marruecos decidió detenerse unos minutos para contar su experiencia. Su principal preocupación ni siquiera era el viaje de vuelta, sino las condiciones que encontró después de cruzar la frontera.

“Aquí no hay nada”: el testimonio de Youssef tras pasar un día en Ceuta

El joven describió con pocas palabras cómo fueron sus primeras horas en la ciudad autónoma. “Amigo aquí no hay nada, no he podido ni recargar el móvil”, lamentó durante su conversación con EFE.

Youssef explicó que pasó la noche en un parque porque no encontró ningún lugar donde quedarse. Tampoco logró acceder a recursos básicos que le permitieran continuar su estancia en la ciudad.

Su decisión de regresar fue inmediata. “He estado en un parque, entré andando por el espigón y ahora vuelvo a casa, al menos allí tengo donde dormir”, afirmó mientras caminaba hacia el paso fronterizo del Tarajal.

El regreso a Marruecos de miles de inmigrantes tras la entrada masiva en Ceuta

La historia de Youssef se repitió durante toda la jornada entre cientos de personas que abandonaban voluntariamente la ciudad autónoma. Muchos coincidían en que no habían encontrado alojamiento, comida ni agua suficiente para permanecer más tiempo en Ceuta.

Según pudo comprobar EFE, la mayoría de quienes emprendían el regreso eran ciudadanos marroquíes de entre 18 y 35 años que habían entrado únicamente con la ropa que llevaban puesta.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, más de 69.000 personas ya han regresado a Marruecos tras la entrada masiva en Ceuta, una cifra a la que seguían sumándose centenares de inmigrantes durante la jornada del sábado.