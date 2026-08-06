La crisis migratoria en Ceuta continúa marcando el día a día de la ciudad autónoma una semana después de la entrada masiva de más de 70.000 personas desde Marruecos. Aunque el tránsito fronterizo ha recuperado parte de su funcionamiento habitual, las autoridades locales sostienen que la situación sigue siendo excepcional y reclaman una mayor implicación de España y de la Unión Europea.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, trasladó este jueves a la presidenta de Baleares, Marga Prohens, que la ciudad mantiene una situación de “incertidumbre” y permanece “lejos de la normalidad”, mientras continúa soportando las consecuencias de una crisis sin precedentes.

EFE

En paralelo, el Gobierno de España aprobó una transferencia extraordinaria de casi 6,5 millones de euros para reforzar la atención humanitaria a las personas migrantes que permanecen en la ciudad, mientras Ceuta pidió en el Parlamento Europeo más presencia de las agencias comunitarias en la frontera con Marruecos.

Ceuta insiste en que la ciudad sigue lejos de recuperar la normalidad

Durante su encuentro con la presidenta balear antes de reunirse con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, Juan Jesús Vivas explicó que la ciudad “continúa afrontando importantes dificultades para atender las consecuencias de esta crisis”.

El dirigente ceutí recordó que, pese a que la emergencia inicial ha disminuido, la crisis migratoria en Ceuta continúa generando una gran presión sobre los servicios públicos y las infraestructuras de acogida.

Además, reiteró la necesidad de impulsar “soluciones estructurales” y de que se “refuercen los mecanismos de protección de la frontera”, al tiempo que agradeció a Marga Prohens “su apoyo y solidaridad en estos difíciles momentos”. Por su parte, la presidenta balear calificó la situación como “de extraordinaria complejidad” y destacó la respuesta ofrecida por las instituciones y la sociedad ceutí.

Ceuta reclama a la Unión Europea más apoyo para proteger la frontera

Horas después, Juan Jesús Vivas participó por videoconferencia en una reunión extraordinaria de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo para analizar la crisis migratoria en Ceuta.

CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Vista de la ciudad de Castillejos en Marruecos. Miles de migrantes, en su mayoría jóvenes y varones, comenzaron a regresar este viernes a Marruecos tras pasar la noche a la intemperie en la ciudad autónoma de Ceuta después de confirmar que no podrán regularizar su situación en territorio español, según constató EFE. Buena parte de la multitud que el jueves colapsó la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) para alcanzar la frontera con Ceuta emprendió este viernes el camino de vuelta y busca regresar a sus ciudades de origen en Marruecos. EFE/Mar Marín Fuente: EFE Mar Marín

Durante su intervención pidió “blindar” la frontera mediante “una mayor dotación de medios personales y materiales”, nuevas infraestructuras y recursos suficientes para afrontar el “acuciante problema del colapso de los centros de acogida de migrantes”.

Asimismo, reclamó “el respaldo inequívoco de las instituciones europeas” y una mayor presencia de agencias como Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea, además de un plan específico que permita recuperar la actividad económica y la confianza de la ciudad.

Vivas volvió a advertir de que “no ha vuelto a la normalidad” y aseguró que la posibilidad de una nueva llegada masiva de personas, difundida en redes sociales para el próximo 15 de agosto, mantiene a la ciudad “angustiada”. En su opinión, “la frontera es absolutamente vulnerable”.

También explicó que los centros de acogida superan actualmente su capacidad en un 2.600 % y estimó que todavía permanecen en Ceuta entre 3.000 y 5.000 migrantes relacionados con la entrada masiva de la pasada semana.

El Gobierno destina 6,5 millones mientras la frontera recupera parte de su actividad

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobó una transferencia extraordinaria de casi 6,5 millones de euros para reforzar la acogida, la asistencia humanitaria y la atención sociosanitaria en Ceuta.

Los fondos permitirán mejorar la atención en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), ampliar en 72 plazas su capacidad gracias a la colaboración de Interior y Defensa, y reforzar la asistencia que Cruz Roja presta a las personas migrantes que permanecen en la playa y en los alrededores del centro mediante la distribución de alimentos y ayuda sanitaria.

Mientras tanto, sobre el terreno la frontera entre Marruecos y Ceuta ha recuperado gran parte de su actividad habitual. Comercios, cafeterías y el tránsito de trabajadores y turistas funcionan nuevamente, aunque permanece un importante despliegue de seguridad en los accesos al paso fronterizo.

Sin embargo, la situación humanitaria continúa presente. En la playa próxima a la frontera siguen concentrándose grupos de migrantes que esperan ser trasladados a centros de acogida o a la península, mientras numerosas familias marroquíes continúan buscando información sobre hijos y familiares que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada hace una semana.

Qué pide Ceuta tras la crisis migratoria

Tras la mayor crisis migratoria registrada en la ciudad, las principales reclamaciones planteadas por el Gobierno ceutí son: