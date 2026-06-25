El Departamento de Estado puede rechazar cualquier solicitud de visa americana

En Estados Unidos, el Departamento de Estado puede rechazar cualquier solicitud de visa americana a quienes no cumplan con todos los requisitos que se exigen para este trámite.

Entre ellos, uno de los más importantes es la foto de la visa, que debe cumplir con determinados parámetros para que las autoridades la tomen como válida, desde el tamaño, los colores y hasta la vestimenta que se usa.

¿Cuáles son los errores que pueden provocar que Estados Unidos rechace tu solicitud de visa? Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Estados Unidos rechaza una por una todas las solicitudes de visa americana: ¿Cómo se debe presentar la fotografía?

Para que Estados Unidos no rechace tu solicitud de visa por presentar una fotografía inadecuada, se recomienda:

Que haya sido tomada en los últimos 6 meses

Que sea a color

Que el fondo sea blanco sin sombras ni objetos

Que el solicitante esté mirando frente a la cámara

Mantener una expresión facial neutra o una sonrisa natural muy leve con ambos ojos abiertos

La cabeza debe estar completamente visible y centrada en la imagen

No se permiten lentes o anteojos salvo excepciones médicas debidamente justificadas

Los sombreros o coberturas para la cabeza solo se permiten por motivos religiosos y no deben tapar el rostro

En cuanto al formato:

Debe medir 2 x 2 pulgadas (51 x 51 mm) y el rostro debe ocupar entre el 50% y el 69% de la altura de la imagen

Si se carga en formato digital en el formulario DS-160, debe ser JPEG con una resolución de entre 600 x 600 y 1200 x 1200. Recordar que el tamaño máximo permitido es de 240 KB.

¿Cuáles son los errores que pueden provocar que Estados Unidos rechace tu solicitud de visa?

El Departamento de Estado recuerda que puede rechazar la solicitud de visa si la fotografía: