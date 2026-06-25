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En Estados Unidos, el Departamento de Estado puede rechazar cualquier solicitud de visa americana a quienes no cumplan con todos los requisitos que se exigen para este trámite.
Entre ellos, uno de los más importantes es la foto de la visa, que debe cumplir con determinados parámetros para que las autoridades la tomen como válida, desde el tamaño, los colores y hasta la vestimenta que se usa.
Estados Unidos rechaza una por una todas las solicitudes de visa americana: ¿Cómo se debe presentar la fotografía?
Para que Estados Unidos no rechace tu solicitud de visa por presentar una fotografía inadecuada, se recomienda:
- Que haya sido tomada en los últimos 6 meses
- Que sea a color
- Que el fondo sea blanco sin sombras ni objetos
- Que el solicitante esté mirando frente a la cámara
- Mantener una expresión facial neutra o una sonrisa natural muy leve con ambos ojos abiertos
- La cabeza debe estar completamente visible y centrada en la imagen
- No se permiten lentes o anteojos salvo excepciones médicas debidamente justificadas
- Los sombreros o coberturas para la cabeza solo se permiten por motivos religiosos y no deben tapar el rostro
En cuanto al formato:
- Debe medir 2 x 2 pulgadas (51 x 51 mm) y el rostro debe ocupar entre el 50% y el 69% de la altura de la imagen
- Si se carga en formato digital en el formulario DS-160, debe ser JPEG con una resolución de entre 600 x 600 y 1200 x 1200. Recordar que el tamaño máximo permitido es de 240 KB.
¿Cuáles son los errores que pueden provocar que Estados Unidos rechace tu solicitud de visa?
El Departamento de Estado recuerda que puede rechazar la solicitud de visa si la fotografía:
- Fue tomada hace más de seis meses
- El fondo no es blanco o presenta sombras
- El rostro no está centrado o no mira directamente a la cámara
- La imagen está desenfocada, oscura o sobreexpuesta
- El solicitante lleva lentes, gafas de sol o accesorios que tapan el rostro
- Se usaron filtros, retoques digitales o ediciones en general que alteral la apariencia
- La fotografía tiene un tamaño, resolución o formato diferente al solicitado
- El rostro aparece parcialmente cubierto por el cabello, una gorra u otro objeto
- Es una selfie o fotografía de fotografía