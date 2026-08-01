La sentencia 2965/2026 del Supremo que facilitó la entrada de los migrantes a España y cambió las devoluciones de migrantes

La entrada masiva en Ceuta dejó cientos de historias de personas que, apenas un día después de cruzar la frontera, decidieron regresar voluntariamente a Marruecos. Entre ellas está la de Abdelkader Kaddur, un joven de 20 años procedente de la provincia de Tetuán, que asegura haber encontrado una realidad muy distinta a la que esperaba.

Mientras caminaba de regreso hacia la frontera del Tarajal, Abdelkader explicó que no encontró las condiciones necesarias para permanecer en la ciudad. Sin embargo, dejó claro que su intención no es renunciar definitivamente a su objetivo.

Su testimonio refleja tanto las dificultades vividas durante su estancia en Ceuta como la intención de volver a intentarlo en el futuro.

CEUTA, 31/07/2026.- Varios migrantes en la costa española de Ceuta, este viernes. El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende ya a 43, informaron a EFE fuentes policiales. EFE/ Reduan Dris Fuente: EFE Reduan Dris

Quién es Abdelkader y cómo consiguió entrar en Ceuta

Abdelkader Kaddur tiene 20 años y reside en la provincia marroquí de Tetuán, situada a unos 40 kilómetros de Ceuta. Según relató a EFE, llegó hasta las inmediaciones de la frontera en coche junto a un amigo.

A diferencia de otros inmigrantes que cruzaron a nado durante la entrada masiva en Ceuta, explicó que ambos optaron por acceder caminando.

“Vine con un amigo desde Tetuán en un coche y luego no nos tiramos al agua, bordeamos andando el espigón y entramos”, contó el joven.

“No nos van a dar papeles”: la frase de Abdelkader que resume su experiencia

Tras pasar varias horas en Ceuta, Abdelkader llegó a la conclusión de que no encontraría la oportunidad que esperaba. Aun así, afirmó que su decisión de regresar no supone abandonar su intención de cruzar nuevamente la frontera.

“No nos van a dar papeles ni nada, lo volveremos a intentar dentro de varias semanas cuando se calme la cosa”, aseguró durante su conversación con EFE.

El joven explicó que, por ahora, prefiere regresar a Marruecos y esperar a que la situación cambie antes de intentar nuevamente acceder a territorio español.

“En Ceuta no hay nada”: por qué decidió regresar a Marruecos

CEUTA, 31/07/2026.- Varios migrantes en la costa española de Ceuta, este viernes. El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende ya a 43, informaron a EFE fuentes policiales. EFE/ Reduan Dris Fuente: EFE Reduan Dris

Además de reconocer que no consiguió regularizar su situación, Abdelkader describió las dificultades que encontró durante su estancia en la ciudad autónoma.

“En Ceuta no hay nada, ni comida, ni agua ni tabaco”, afirmó mientras pedía un cigarrillo durante el trayecto hacia la frontera del Tarajal.

Su relato coincide con el de otros muchos inmigrantes en Ceuta que emprendieron el camino de regreso después de pasar la noche a la intemperie y sin acceso a recursos básicos.

Según el Ministerio del Interior, más de 69.000 personas ya han regresado voluntariamente a Marruecos tras la entrada masiva en Ceuta, mientras que durante la jornada del sábado continuaban haciéndolo más de un millar de personas.