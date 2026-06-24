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El proceso para adquirir la ciudadanía estadounidense suele ser largo, además de extremadamente riguroso y regulado. Entre los requisitos legales, las prórrogas administrativas y los controles de antecedentes, llegar a la naturalización se vuelve cada vez más complicado.
Sin embargo, existen casos en los que por tener determinados apellidos de linaje enteramente americano se puede simplificar el proceso para la obtención de la ciudadanía.
Estados Unidos otorga la ciudadanía americana a todos los extranjeros y residentes que tengan alguno de estos apellidos
Especialistas en inmigración afirman que quienes tengan determinados apellidos de que son habituales en Estados Unidos tienen una mayor probabilidad de figuración en registros oficiales, lo que simplifica bastante los procedimientos migratorios.
Estos son los apellidos:
- Anderson
- Brown
- Davis
- Johnson
- Jones
- Miller
- Smith
- Wilson
¿Estos apellidos garantizan la ciudadanía estadounidense de forma automática?
En el trámite de naturalización, tener un apellido con raíces estadounidenses históricas puede facilitar el proceso de verificación de antecedentes.
Esto representa una ventaja para quienes tienen vínculos familiares con nativos estadounidenses, ya que el patrocinio familiar es una de las vías más rápidas y efectivas para conceder una ciudadanía.
Sin embargo, simplemente ayuda al proceso y no garantiza la ciudadanía de forma automática ni ningún otro derecho migratorio.
¿Cuáles son los requisitos para obtener la ciudadanía americana?
Para poder reclamar la ciudadanía estadounidense se debe:
- Haber nacido en Estados Unidos o alguno de sus territorios
- Nacer en el extranjero pero contar con al menos un padre estadounidense
- Realizar el trámite de naturalización para obtener la ciudadanía tras residir legalmente y cumplir con los requisitos de tiempo de residencia, conocimiento del idioma, examen cívico y buena conducta