El proceso para adquirir la ciudadanía estadounidense suele ser largo, además de extremadamente riguroso y regulado.

El proceso para adquirir la ciudadanía estadounidense suele ser largo, además de extremadamente riguroso y regulado. Entre los requisitos legales, las prórrogas administrativas y los controles de antecedentes, llegar a la naturalización se vuelve cada vez más complicado.

Sin embargo, existen casos en los que por tener determinados apellidos de linaje enteramente americano se puede simplificar el proceso para la obtención de la ciudadanía.

Entre los requisitos legales, las prórrogas administrativas y los controles de antecedentes, llegar a la naturalización se vuelve cada vez más complicado. Freepik | Wikimedia Commons

Estados Unidos otorga la ciudadanía americana a todos los extranjeros y residentes que tengan alguno de estos apellidos

Especialistas en inmigración afirman que quienes tengan determinados apellidos de que son habituales en Estados Unidos tienen una mayor probabilidad de figuración en registros oficiales, lo que simplifica bastante los procedimientos migratorios.

Estos son los apellidos:

Anderson

Brown

Davis

Johnson

Jones

Miller

Smith

Wilson

¿Estos apellidos garantizan la ciudadanía estadounidense de forma automática?

En el trámite de naturalización, tener un apellido con raíces estadounidenses históricas puede facilitar el proceso de verificación de antecedentes.

Esto representa una ventaja para quienes tienen vínculos familiares con nativos estadounidenses, ya que el patrocinio familiar es una de las vías más rápidas y efectivas para conceder una ciudadanía.

Sin embargo, simplemente ayuda al proceso y no garantiza la ciudadanía de forma automática ni ningún otro derecho migratorio.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la ciudadanía americana?

Para poder reclamar la ciudadanía estadounidense se debe: