Las autoridades migratorias de Estados Unidos reforzaron los controles en todo el país y recordaron que toda persona que se encuentre en situación migratoria irregular puede ser detenida, incluso si no posee antecedentes penales. La normativa vigente permite actuar cuando un individuo no puede demostrar su estatus legal mediante documentación válida. Según la normativa migratoria, pueden ser detenidas: Para acreditar permanencia legal en Estados Unidos, los inmigrantes deben poder presentar alguno de los siguientes documentos: