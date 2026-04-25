Un tribunal federal confirmó que los migrantes tienen derecho a solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos, incluso sin documentación, y que ningún decreto presidencial puede quitarles esa posibilidad. El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. bloqueó la orden ejecutiva con la que Trump había suspendido ese acceso desde el 20 de enero de 2025. El panel de tres jueces determinó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) garantiza ese derecho y que el Congreso nunca le otorgó al Ejecutivo la autoridad para eliminarlo por proclamación propia, sin importar la emergencia que se declare en la frontera. El fallo no abre la frontera de forma irrestricta. Restablece el derecho a pedir protección legal para un grupo específico de personas que Trump había bloqueado por decreto. La orden ejecutiva argumentaba que la situación en la frontera constituía una “invasión” y que eso habilitaba al presidente a suspender tanto el ingreso como el derecho a pedir asilo. La corte rechazó esa interpretación de forma directa. El fallo aún no es definitivo. La administración puede pedir una revisión al pleno del tribunal o escalar el caso a la Corte Suprema. El Departamento de Justicia ya anunció que buscará esa revisión.