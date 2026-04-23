La ciudad de Austin, Texas, está a punto de tener su primer sistema de tren ligero. La organización Austin Transit Partnership (ATP) adjudicó un contrato de u$s 60 millones para diseñar y construir la infraestructura completa del nuevo transporte público, mientras la Corte Suprema de Texas prepara un fallo que podría definir el futuro del proyecto. El proyecto, conocido como Project Connect, fue aprobado por los votantes de Austin en 2020. Aunque su alcance fue reducido a menos de 10 millas por el alza en los costos de construcción, ATP mantiene el cronograma original y asegura que la obra avanza según lo planificado. El sistema contará con 15 estaciones y recorrerá aproximadamente 10 millas conectando el norte, el sur y el este del centro de Austin. ARC —una unión entre las constructoras Stacy and Witbeck Inc. y Sundt Construction Inc.— se encargará de toda la obra: vías, estaciones, puentes, señales de tráfico y drenaje. El inicio formal de la construcción está previsto para 2027. Por ahora, los equipos comenzarán con relevamiento topográfico y localización de servicios bajo tierra. El financiamiento del tren ligero enfrenta un desafío judicial. La oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda cuestionando si el mecanismo de financiamiento del proyecto cumple con la ley estatal. La Corte Suprema de Texas aún no emitió su resolución.