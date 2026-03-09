El pasaporte es un documento esencial para la mayoría de los viajeros internacionales que desean visitar Estados Unidos, pues en general, es solicitado como parte de los documentos obligatorios al momento de realizar este tipo de traslados. Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos indica que, en ciertos casos específicos, algunos viajeros pueden eximirse de presentar esta identificación al momento de ingresar. Esta flexibilidad aplica únicamente cuando pueden ofrecerse determinados documentos oficiales alternativos y el ingreso es realizado de forma terrestre o marítima por un viajero que cumple con los requisitos para presentarlos. De acuerdo con lo informado por las autoridades, los bebés ciudadanos de Canadá “no están obligados a tener un pasaporte para viajar por tierra o por mar”, se indica. Lo mismo aplica para los bebés estadounidenses. En su lugar, basta con presentar una copia de un certificado de nacimiento para acreditar su identidad. En caso de que no viajen con ambos padres, lo aconsejable es que el padre que realiza el traslado lleve consigo una carta de consentimiento del otro responsable del menor. De la misma manera, los ciudadanos estadounidenses menores de 16 años que llegan por tierra o mar desde México o Canadá también tienen permitido presentar Es esencial destacar que, en la mayoría de los casos, cuando se viaja a Estados Unidos de forma aérea, se requerirá presentar un pasaporte válido.