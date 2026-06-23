Estados Unidos puede deportar de inmediato a los ciudadanos mexicanos que intenten ingresar con la visa láser o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) fuera de las zonas permitidas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advierte que este documento tiene límites estrictos y no habilita el ingreso libre al país.

El riesgo es para quienes tienen una orden de detención vigente: presentar la BCC en un punto donde no es válida puede derivar en arresto y expulsión inmediata. Miles de viajeros siguen confiando en este documento sin conocer del todo sus restricciones.

¿Qué documento puede provocar la deportación inmediata de los mexicanos?

El documento es la visa láser o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC). Permite a los ciudadanos mexicanos el ingreso por vía terrestre y la permanencia en zonas cercanas a la frontera por un máximo de 30 días.

El problema aparece cuando se usa fuera de ese marco. Salir de las áreas autorizadas solo con la BCC es una infracción migratoria y, para quien tiene una orden de detención pendiente, mostrarla en un control puede activar la deportación inmediata.

¿Hasta dónde se puede viajar con la visa láser?

Hasta 25 millas en California y Texas

Hasta 55 millas en Nuevo México

Hasta 75 millas en Arizona

El documento es la visa láser o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

¿Cómo evitar la deportación con la visa láser en Estados Unidos en 2026?

La regla central es que la visa láser no sirve para vuelos ni cruceros. Quien intente abordar un avión, ingresar por vía marítima o viajar fuera de la zona fronteriza solo con la BCC será rechazado de forma automática, incluso si el destino está dentro del territorio permitido.

Para evitar problemas, conviene revisar el tipo de viaje y la documentación antes de moverse. Combinar la BCC con un pasaporte vigente elimina las restricciones geográficas y habilita estadías de hasta 180 días en el país .

¿Qué documentos se necesitan además de la BCC?

Para volar o salir de la zona fronteriza es obligatorio contar con:

Pasaporte mexicano vigente

Visa B1/B2 o combinación válida con la BCC

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