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Dentro de las rutinas caseras de limpieza, el bicarbonato de sodio se ha posicionado como uno de los productos más utilizados gracias a sus propiedades para absorber malos olores y ayudar a mantener los ambientes frescos.
En ese sentido, colocarlo alrededor de la base de inodoro es un truco doméstico sencillo para ayudar a absorber cualquier tipo de humedad y neutralizar los olores que puedan concentrarse en el baño.
Poner bicarbonato de sodio alrededor del inodoro: para qué se usa
El bicarbonato actúa como un absorbente natural que puede ayudar a reducir la humedad superficial en el baño.
Al colocarlo alrededor de la base del inodoro se busca mantener esta área más seca. También sirve para facilitar la remoción de suciedad y neutralizar malos olores.
Para utilizarlo tan sólo será necesario espolvorear una capa fina alrededor de la base del inodoro y dejarla actuar durante varias horas para luego retirar el producto con una escoba o paño y repetir cuando se lo considere necesario.
Ventajas de usar bicarbonato de sodio para limpiar el baño
Además de absorber la humedad, este elemento destaca por
- No dejar fragancias intensas
- Ser sencillo de aplicar
- Estar comúnmente presente en los hogares
- Reducir el uso de químicos agresivos.