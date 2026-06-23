El Gobierno puede autorizar el embargo de efectivo de ciudadanos y extranjeros que hayan postergado determinados trámites vinculados a deudas, pero solo después de que exista una orden judicial . En estos casos, los acreedores pueden acceder a mecanismos legales para recuperar el dinero adeudado, incluyendo la incautación de fondos no protegidos por la ley.

Aunque muchas personas creen que cualquier ahorro puede ser retenido automáticamente, las normas establecen límites claros. Existen bienes, ingresos y beneficios que están exentos de embargo, incluso cuando el acreedor obtiene una sentencia favorable en los tribunales.

¿Cuándo el Gobierno puede embargar automáticamente el efectivo de ciudadanos y extranjeros?

El embargo de efectivo no ocurre de manera inmediata. Antes, el acreedor debe demandar al deudor y obtener una sentencia judicial que confirme la obligación de pago. Si la persona no responde a la demanda, el tribunal puede emitir un fallo por incumplimiento.

Una vez obtenida la resolución, el acreedor puede solicitar distintas medidas para cobrar la deuda:

Entre ellas se encuentran:

Embargo de salario.

Retención de fondos en cuentas bancarias.

Gravámenes sobre propiedades.

Incautación de bienes personales no protegidos.

Si la persona no responde a la demanda, el tribunal puede emitir un fallo por incumplimiento.

¿Qué bienes y dinero no pueden ser embargados automáticamente por el Gobierno?

Las leyes estatales y federales contemplan excepciones que protegen determinados bienes e ingresos frente a los acreedores. Por ese motivo, no todo el efectivo ni todas las pertenencias pueden ser embargadas, incluso cuando existe una sentencia judicial.

Generalmente quedan protegidos los siguientes bienes e ingresos:

Muebles y artículos básicos del hogar.

Ropa y ayudas médicas personales.

Un vehículo dentro de ciertos límites de valor.

Beneficios del Seguro Social y pagos por discapacidad.

Herramientas utilizadas para trabajar.

Prestaciones por desempleo.

Compensaciones laborales y algunas pensiones.

Por el contrario, el acreedor podría intentar reclamar efectivo no exento, joyas de alto valor, colecciones, dispositivos electrónicos costosos o vehículos de lujo. Sin embargo, este procedimiento suele ser poco frecuente debido a los costos que implica ejecutar y vender estos bienes para recuperar la deuda.