El Gobierno de los Estados Unidos avanzó con una decisión que podría modificar de forma drástica el acceso al país para millones de personas en todo el mundo. La medida, que comenzará a aplicarse en los próximos años, introduce restricciones inéditas en el sistema de otorgamiento de visas y ya genera inquietud en distintos sectores.

A partir de 2026, ciudadanos de decenas de países podrían quedar directamente excluidos de la posibilidad de solicitar una visa americana, como parte de una política vinculada a la seguridad nacional y al control migratorio.

Confirmado: Estados Unidos prohíbe la visa americana para estas personas

La decisión establece la suspensión de la emisión de nuevas visas para ciudadanos de un grupo determinado de países. El objetivo central es reforzar los controles de ingreso y limitar el acceso desde naciones que, según evaluaciones oficiales, presentan deficiencias en materia de documentación, cooperación migratoria o verificación de antecedentes.

La medida comenzará a aplicarse desde enero de 2026 y afectará únicamente a nuevas solicitudes. Las visas emitidas con anterioridad no serán canceladas, siempre que continúen vigentes y se utilicen conforme a las normas migratorias actuales.

Estados Unidos suspende la visa americana para más de 30 países. Fuente: Archivo.

Además, las restricciones no se aplicarán de manera uniforme, ya que algunas nacionalidades enfrentarán suspensiones totales y otras limitaciones parciales según el tipo de visa solicitada.

Factores que llevaron a incluir países en la lista

Falta de cooperación en materia migratoria Deficiencias en la emisión y control de documentos de identidad Escaso intercambio de información de seguridad Dificultades para verificar antecedentes de los solicitantes Altos niveles de permanencia irregular Negativa a recibir ciudadanos deportados

Estos criterios son revisados de forma periódica y pueden modificarse en función de cambios políticos, administrativos o diplomáticos.

Qué pasará con quienes planeaban viajar a Estados Unidos

Las personas que pertenezcan a los países alcanzados por la medida podrían quedar impedidas de iniciar nuevos trámites de visa una vez que la suspensión entre en vigencia. Esto impactará principalmente en viajes turísticos, educativos, laborales y familiares.

Quienes ya cuenten con una visa válida podrán seguir utilizándola mientras no haya vencido y siempre que cumplan con los requisitos migratorios al momento del ingreso. No obstante, las autoridades recomiendan seguir con atención las comunicaciones oficiales ante posibles ajustes antes de 2026.

Estos son los países afectados