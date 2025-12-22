Es oficial: Estados Unidos exige que devuelvan sus pasaportes todas las personas que tengan estos ejemplares. (Fuente: Archivo)

En Estados Unidos, el Gobierno establece que ciertos pasaportes deben ser devueltos por sus titulares como requisito para la obtención de un nuevo ejemplar. Esta normativa se aplica en situaciones específicas y es esencial conocer los requisitos para evitar inconvenientes al momento de realizar el trámite.

La medida tiene como objetivo asegurar que una misma persona no posea más de un documento válido simultáneamente. Por lo tanto, aquellos que deseen solicitar un nuevo pasaporte deben enviar el anterior junto con la gestión, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Pasaportes que deben ser devueltos, según el Gobierno

Al iniciar un trámite para obtener un nuevo pasaporte por correo, el Gobierno establece que los solicitantes deben devolver el ejemplar anterior, siempre que cumpla con ciertos requisitos . Los pasaportes que deben devolverse son aquellos que:

Guía práctica para renovar tu pasaporte por correo

El proceso requiere preparar la documentación y enviarla correctamente al centro autorizado . El Gobierno permite renovar el pasaporte por correo siempre que el solicitante cumpla con las condiciones anteriores.

Paso a paso:

Completar el formulario DS-82 disponible en el sitio oficial del Departamento de Estado .

Incorporar el pago de las tarifas correspondientes (cheque o giro postal).

Adjuntar una foto reciente que cumpla los requisitos de pasaporte.

Enviar todo en un sobre a la dirección indicada en el formulario.

Incluir el pasaporte anterior que debe ser devuelto.