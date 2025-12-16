Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es un trámite fundamental que deben cumplir todos los pasajeros. La medida rige tanto para el ingreso de extranjeros como para ciudadanos estadounidenses que intenten viajar al exterior sin documentación válida.

Las autoridades aclararon que el pasaporte debe estar vigente al momento del viaje y, en muchos casos, cumplir con un período mínimo de validez. De lo contrario, las aerolíneas pueden negar el embarque y los agentes migratorios rechazar el ingreso.

Confirmado: Estados Unidos no admite estos pasaportes en sus aeropuertos

Estados Unidos no permite viajar ni ingresar con pasaportes vencidos bajo ninguna circunstancia. El control se realiza antes del embarque y nuevamente al llegar al país, lo que deja sin margen a los viajeros que no cumplan con el requisito.

Incluso un vencimiento reciente puede impedir el viaje. Por eso, las autoridades recomiendan verificar la fecha de expiración con anticipación para evitar pérdidas económicas y cancelaciones de último momento.

Cómo renovar un pasaporte en Estados Unidos

Los ciudadanos estadounidenses deben renovar el pasaporte antes de viajar si el documento está vencido o próximo a vencer. El trámite requiere presentar el pasaporte anterior, una fotografía actual y el pago de la tarifa correspondiente.

Estados Unidos mantienen normas muy estrictas sobre la vigencia de los pasaportes. Fuente: Archivo.

La renovación puede realizarse por correo o de forma presencial, según cada caso. Los tiempos de entrega varían, por lo que se aconseja iniciar el proceso con varios meses de anticipación.

Qué otros pasaportes no admite el Gobierno

Además de los pasaportes vencidos, tampoco se aceptan documentos dañados, alterados o con páginas faltantes. Los pasaportes con tapas desprendidas o información ilegible pueden ser rechazados.

También pueden existir restricciones cuando el pasaporte no cumple con la vigencia mínima exigida para determinados viajes. Ante cualquier duda, las autoridades recomiendan renovar el documento antes de presentarse en el aeropuerto.