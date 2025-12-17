El registro de un vehículo en California es uno de los primeros trámites que deben resolver quienes se mudan al llamado Estado Dorado, ya sean migrantes, extranjeros o ciudadanos estadounidenses.

A diferencia de otros estados más restrictivos, California mantiene un sistema unificado que no discrimina por estatus migratorio y fija reglas claras que deben cumplirse dentro de un plazo determinado.

Conocer qué documentos exige el DMV de California, cómo funciona el proceso y qué ocurre si el auto proviene de otro estado o del extranjero es clave para evitar multas y demoras.

Quiénes pueden registrar un auto en California

Las normas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) establecen que cualquier persona que resida en California puede registrar un vehículo. Esto incluye a:

Ciudadanos de Estados Unidos

Residentes temporales

Migrantes con visa

Extranjeros sin estatus migratorio regular

Las normas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) establecen que cualquier persona que resida en California puede registrar un vehículo. Imagen: archivo.

En todos los casos, los requisitos son los mismos, una política que distingue a California de estados como Texas o Florida, donde se exige prueba de estatus legal.

Documentación obligatoria para registrar un vehículo

Para completar el trámite ante el DMV de California, el solicitante debe presentar una serie de formularios y comprobantes oficiales. Entre los principales se encuentran:

Formulario REG 31 de Verificación del Vehículo, completado por personal autorizado del DMV

Formulario REG 343 , Solicitud de Título o Registro

Título del vehículo del estado o país de origen

Comprobante de registro previo , si corresponde

Prueba de seguro vigente en California

Certificado de emisiones (Smog Check), cuando el vehículo lo requiere

El organismo aclara que la falta de uno solo de estos documentos puede demorar o impedir el registro.

Licencia AB 60: una clave para migrantes

California permite que personas sin estatus migratorio regular obtengan una licencia de conducir AB 60, que exige únicamente:

Prueba de identidad

Comprobante de residencia en el estado

Esta licencia habilita a conducir y registrar un vehículo, aunque no sirve como identificación federal, y refuerza el enfoque inclusivo del sistema californiano.

Qué pasa si el auto viene de otro país

Registrar un vehículo importado requiere un paso previo fundamental: la aprobación del gobierno federal de Estados Unidos. Antes de acudir al DMV, el propietario debe cumplir con normas de:

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

Departamento de Transporte (DOT)

Agencia de Protección Ambiental (EPA)

Los autos con menos de 25 años deben cumplir estrictos estándares de seguridad. Si no cuentan con la etiqueta de certificación del fabricante, será necesario contratar a un importador registrado para realizar las modificaciones correspondientes. El proceso se formaliza mediante el formulario HS-7.

Plazo límite: la regla de los 20 días

Uno de los puntos más importantes del reglamento es el tiempo. El DMV de California exige que el registro se realice dentro de los primeros 20 días desde que la persona se establece en el estado.

No cumplir con este plazo puede derivar en:

Multas económicas

Recargos por demora

Problemas legales si el vehículo circula sin registrar

Esta regla aplica tanto a migrantes como a ciudadanos estadounidenses, sin excepciones.