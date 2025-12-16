Estados Unidos advirtió que tener una visa y un pasaporte vigentes no garantiza poder quedarse el tiempo que muchos creen. Las autoridades migratorias aclararon que la estadía legal puede ser más corta, aun cuando toda la documentación esté en regla.

El mensaje fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en Argentina: el plazo de permanencia lo define un oficial de inmigración al ingresar, no la fecha de vencimiento de la visa de turista B1/B2 .

¿Por qué pueden echarte antes de tiempo aunque tengas visa válida?

La normativa oficial establece que el oficial de inmigración decide cuántos días puede quedarse un visitante al momento de su llegada al país. Esa decisión es independiente del tiempo de vigencia de la visa.

El límite autorizado queda registrado en el formulario I-94. Si una persona permanece más allá de esa fecha, puede enfrentar expulsión, sanciones migratorias o problemas para volver a ingresar a Estados Unidos.

La decisión es independiente del tiempo de vigencia de la visa. Foto: Archivo.

¿Cómo verificar cuánto tiempo puedes quedarte legalmente en Estados Unidos?

Para saber cuántos días están permitidos, se debe revisar la fecha “Admit Until” del formulario I-94 , que es la única válida a nivel legal para la estadía.

El documento se consulta online en el sitio oficial del gobierno de Estados Unidos. Las autoridades remarcan tres puntos clave:

La visa no define el tiempo de permanencia

La fecha “Admit Until” es obligatoria

Excederla puede traer consecuencias migratorias