En la apertura de mercados de este martes, 19 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,797.77 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.01%.

En el mercado del Peso colombiano, la última semana mostró una apreciación de 13.58%, mientras que en el último año registró una depreciación de 4.25%, indicando un repunte reciente sobre una tendencia anual negativa.

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Conocé la cotización de este martes, 19 de mayo de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 1.59%, que es significativamente menor que la volatilidad anual del 12.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, logrando un incremento constante durante cuatro días consecutivos. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado hacia la moneda.

Sin embargo, es importante considerar factores externos que podrían influir en esta tendencia. La estabilidad del Peso colombiano podría verse afectada por cambios en la política económica o situaciones globales que impacten su valor.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.