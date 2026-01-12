Mantener la vigencia de la visa americana es uno de los requisitos fundamentales que una persona debe cumplir para ingresar de forma legal a Estados Unidos. Sin embargo, el Gobierno informó que revocará este documento a un grupo determinado de personas por violar una norma clave.

Las autoridades federales reforzaron, durante los últimos meses, el sistema migratorio con el fin de reducir los casos de permanencia ilegal en el país.

Alerta roja: Estados Unidos suspende la visa de todas estas personas

El Gobierno de los Estados Unidos mantiene normas muy estrictas sobre los protocolos migratorios que los inmigrantes deben cumplir. Una vez que un postulante recibe su visa aprobada, acepta todas las condiciones y plazos de tiempo que el cónsul establece para su viaje.

De esta forma, quienes incumplen con alguna de las normativas percibirán la suspensión, y posible detención en caso de delito grave, de su visa. Este caso se presenta con frecuencia en los portadores de la visa de turismo que permanecen más tiempo del que deben en el país. Incluso, muchos buscan residir de forma permanente.

Estados Unidos revoca la visa de las personas que permanecen más tiempo del que deben. Fuente: Archivo.

¿Cuándo suspenden mi visa americana?

Si una persona excedió su plazo de permanencia en Estados Unidos, las autoridades migratorias retendrán su pasaporte con la visa en el aeropuerto. Es decir, los agentes están obligados a registrar la fecha de ingreso y salida de un viajero. Una infracción como esta no sólo niega la renovación del documento, sino que puede derivar en un proceso judicial más complejo.

Quienes se instalan de forma permanente e ilegal en el territorio pueden ser deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE). Estas personas son previamente detenidas en centros de detención y, posteriormente, expulsadas del territorio.

Cómo solicitar una nueva visa luego de que haber sido suspendida