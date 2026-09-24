La inmigración en Estados Unidos es uno de los principales temas de la agenda política y, consecuentemente, se ubica en el centro de miles de debates de todo tipo.

En este marco, Our World In Data analizó concretamente los datos de la Oficina del Censo, remontados a 1850 para poner en perspectiva histórica la imagen real de cuántos inmigrantes viven en Estados Unidos comparado épocas anteriores.

Los resultados pusieron en evidencia un punto interesante: al analizar el número más reciente de crecimiento de manera independiente parece que se trata de una suba sin precedentes y al observarlo considerando la población del país en cada época, este crecimiento es sólo comparable con el gran pico que se tuvo en el siglo 19.

Qué dicen los datos sobre el crecimiento de la inmigración en Estados Unidos

Es importante destacar que, a fines de los datos utilizados, es considerado como inmigrante cualquier persona nacida fuera de Estados Unidos sin la nacionalidad directa.

Al mirar a detalle la línea de tiempo, el análisis detecto desigualdades claras en el crecimiento de la inmigración: desde 1850 a 1930 la población extranjera creció, pero los 40 años posteriores bajó y, finalmente, desde 1980 hasta la actualidad la suba se mantuvo, con un nuevo pico en 2024.

La inmigración llego al punto más bajo en 1970, con un mínimo del 5% de la población.

Esto dicen los datos sobre la inmigración, cuando se ponen en contexto histórico

Cuando miraron el porcentaje de inmigración en relación con la población del país, notaron que este pico del 2024 está casi al mismo nivel al pico del siglo 19, donde los inmigrantes representaban entre el 13% y el 15% de la población.

Los datos del 2024 muestran que los no nacidos en Estados Unidos significan, en este momento, también un 15% de la población, aunque ahora el país es mucho más grande.

Qué dicen los datos sobre los latinos en la historia de la inmigración en Estados Unidos

De acuerdo con una publicación del Research Pew Center realizada en octubre 2025, los latinos se encuentran entre los grupos con el crecimiento más rápido en Estados Unidos.

La población de este grupo paso de 35.5 millones a 68 millones y representaron más de la mitad del crecimiento poblacional que el país tuvo en este tiempo.

Hoy, 1 de cada 5 personas en Estados Unidos son latinas.