Al momento de atravesar el proceso de naturalización para convertirse en ciudadano estadounidense, un paso esencial es realizar el debido examen de inglés y el de educación cívica, que prueban los conocimientos del solicitante sobre el idioma, la historia y la política de Estados Unidos. En ese marco, si bien en la mayoría de los casos cumplir con este requisito es obligatorio, existe una lista de excepciones que permiten a ciertas personas saltar este paso del trámite. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, cumplir con el examen de educación cívica o con la prueba de inglés no es necesario, por ejemplo, para Desde el 20 de octubre de 2025, USCIS comenzó a exigir una nueva versión del examen de educación cívica, que debe ser rendida por todas las personas que presentaron su Formulario N-400 el 20 de octubre o después de esa fecha. Esta nueva versión contiene un total de 128 preguntas y, para aprobar, es necesario contestar correctamente 12 de ellas. “Los oficiales dejarán de hacer preguntas cuando un extranjero responde 12 preguntas correctamente o 9 preguntas incorrectamente”, indica USCIS.