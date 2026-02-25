La Corte Suprema falló en contra de la Casa Blanca y declaró ilegales los aranceles que Donald Trump impuso bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). El fallo 6-3 afecta medidas que abarcan hasta u$s 287.000 millones. La decisión no elimina todos los aranceles vigentes, pero invalida una parte central de la estrategia comercial de Trump. Ahora se abre la discusión sobre reembolsos, impacto económico y próximos pasos del Gobierno. El tribunal determinó que los aranceles aplicados bajo la IEEPA excedieron la autoridad presidencial. En 2025 se recaudaron cerca de u$s 287.000 millones por estos gravámenes, según la Reserva Federal de Richmond. Empresas como Costco, Toyota, BYD, Goodyear Tire & Rubber y Alcoa iniciaron demandas para recuperar pagos. La Corte no aclaró si el dinero deberá devolverse. La tasa arancelaria promedio podría bajar de 17% a 9,1%. Estimaciones privadas proyectan un alza del PBI cercana al 0,5% y menor presión sobre ciertos precios. Sin esos ingresos, el déficit federal podría rondar los u$s 2 billones anuales y elevar la deuda, hoy en u$s 38,7 billones. Trump anticipó nuevos aranceles bajo la Sección 122 y no se descartan medidas adicionales bajo las Secciones 232 y 301. La incertidumbre se centra en posibles devoluciones y nuevas políticas comerciales.