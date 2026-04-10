El proceso para obtener un pasaporte en Estados Unidos tiene requisitos estrictos que, si no se cumplen correctamente, pueden derivar en el rechazo automático de la solicitud. Uno de los errores más comunes, y menos conocidos, está vinculado al momento de firmar el formulario. Muchos solicitantes completan el formulario en sus casas y lo firman por adelantado. Sin embargo, esto es un problema. El Departamento de Estado confirmó la firma del formulario de solicitud debe realizarse obligatoriamente en presencia de un agente autorizado, dentro de una oficina de aceptación. Hacerlo antes de tiempo invalida el trámite. La firma debe realizarse en: Si el formulario ya fue firmado previamente: