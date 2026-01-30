Se produjo un aumento significativo en los arrestos de inmigrantes que no cuentan con antecedentes penales.

En esta noticia Preocupación por el aumento de los “arrestos en la calle”

Un reciente informe ha encendido las alarmas entre las organizaciones de derechos civiles y la comunidad inmigrante en Estados Unidos. De acuerdo con datos oficiales analizados por NBC News, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha registrado un aumento significativo en los arrestos de inmigrantes que no cuentan con antecedentes penales.

Este cambio en la dinámica de las detenciones marca un giro en lo que muchos consideraban una política de “prioridad” centrada únicamente en amenazas a la seguridad pública o individuos con historial delictivo grave.

Preocupación por el aumento de los “arrestos en la calle”

La modalidad de detención que más ha crecido es el llamado “arresto en la comunidad” o “street arrest”. A diferencia de las detenciones que ocurren cuando una persona sale de una cárcel local o estatal, estos operativos se llevan a cabo en vía pública, domicilios particulares o incluso en los alrededores de los centros de trabajo.

Según las cifras reveladas, una parte sustancial de los detenidos en estos operativos operativos recientes no tiene ninguna condena criminal en su historial. Esta tendencia sugiere que el ICE está ampliando su alcance, volviendo a tácticas de aplicación de la ley migratoria más generalizadas que afectan a personas que llevan años viviendo y trabajando en el país de manera pacífica.

Un informe muestra cómo aumentaron los arrestos de inmigrantes.

La preocupación de los activistas radica en que este endurecimiento de las tácticas afecta a la estabilidad de las familias hispanas, quienes ahora enfrentan un mayor riesgo de separación incluso si sus miembros han cumplido con todas las leyes civiles. El informe detalla que:

Las detenciones de personas sin récord criminal han crecido de manera porcentual en comparación con años anteriores.

Los operativos de “campo” son ahora más frecuentes, lo que aumenta la visibilidad y el temor en los vecindarios inmigrantes .

El enfoque ya no parece estar limitado exclusivamente a quienes representan un peligro, sino a cualquier persona en situación irregular que sea detectada durante operativos de vigilancia.

Expertos legales recomiendan que, ante este panorama, los ciudadanos extranjeros mantengan sus documentos de identidad a mano y conozcan sus derechos básicos, como el de permanecer en silencio o el de no abrir la puerta si los agentes no presentan una orden judicial firmada por un juez.