El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció un aumento en el costo de la tarifa de procesamiento prioritario de visas, una opción que permite a quienes solicitan ciertos beneficios migratorios acelerar la respuesta de su trámite a cambio de un pago adicional.

El b impacta a empleadores, trabajadores extranjeros, estudiantes y otros solicitantes que dependen de este servicio para acelerar la adjudicación de sus solicitudes.

Para qué sirve el Procesamiento de Tarifa Prioritario

El procesamiento prioritario es un servicio opcional que permite a un solicitante pedir a USCIS que su caso sea revisado con mayor rapidez que el procesamiento estándar. Para acceder a este servicio se presenta el Formulario I-907 junto con la tarifa correspondiente.

El aumento anunciado modifica el costo adicional que debe pagar el solicitante para obtener este servicio acelerado. Las tarifas más altas aplican a múltiples categorías de visas, incluyendo peticiones tanto de trabajadores temporales como de inmigrantes basados en empleo o cambios de estatus.

USCIS anunció aumento de tarifa para el protocolo de procesamiento prioritario para ciertas solicitudes. Fuente: Archivo.
Información importante: cuándo entra en vigencia el aumento de esta visa

De acuerdo a la información oficial de las autoridades de USCIS, esta normativa entrará en vigencia el 1 de marzo de 2026. Cualquier solicitud de procesamiento prioritario que sea enviada o matasellada para esa fecha o después, deberá acompañar la nueva tarifa elevada para que la petición no sea rechazada.

Las tarifas anteriores seguirán vigentes solo para solicitudes presentadas antes del 1 de marzo de 2026. Si se utiliza un monto antiguo después de esa fecha, la solicitud puede ser devuelta o rechazada, lo que puede resultar en retrasos considerables.

Cuándo conviene solicitar una Tarifa de Procesamiento Prioritario

La solicitud de procesamiento prioritario se hace completando y presentando el Formulario I-907, Request for Premium Processing Service, junto con la petición o solicitud principal.

Esta opción se paga además de las tarifas regulares de la visa o beneficio migratorio para el que se está aplicando.

Este servicio puede convenir especialmente en situaciones como:

  • Solicitud de visas de trabajo temporal cuando el empleador o el trabajador necesitan una respuesta rápida.
  • Procesos de inmigración basados en empleo donde una decisión temprana puede influir en ofertas laborales o plazos de proyectos.
  • Estudiantes o trabajadores que buscan acelerar la adjudicación de autorizaciones como OPT o cambios de estatus.
  • Casos donde retrasos prolongados en el procesamiento estándar pueden afectar viajes, contratos o planes de residencia.