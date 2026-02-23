Víctor Florencio ha compartido en su página web el horóscopo de cada signo zodiacal para este lunes, 23 de febrero de 2026. Además, el "Niño Prodigio" ha recomendado cómo encarar el día para afrontarlo de la mejor manera. En base la astrología occidental, el astrólogo ha explicado cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). ¡Feliz lunes! La luna en Tauro y Urano traen cambios inesperados, mientras Marte en Acuario acelera decisiones. Es un buen momento para revisar nuestras necesidades y liberar tensión, incluso caminando descalzo. Estás finalizando un ciclo lunar que promueve la liberación personal. Sientes la necesidad de perdonarte a ti mismo, así como de perdonar a los demás y resolver asuntos no resueltos. Libérate de cargas y viejos pesos, pero no apresures el proceso: cada etapa requiere su propio tiempo para culminar. Una relación o proyecto puede enfrentar tensiones debido a deseos opuestos. Responder con ira no será útil. Antes de rendirte, trata de entender las diferencias y busca crear un espacio más amplio para el diálogo. Un vínculo genuino merece la oportunidad de ser reevaluado. Es hora de ser consciente con tus finanzas. Tomar decisiones rápidas puede llevar a lamentaciones. Es recomendable evitar inversiones conjuntas y préstamos a personas que no son confiables. Evalúa y actualiza tus recursos y utiliza nuevas tecnologías para aumentar tu capital y lograr un mayor crecimiento. Las responsabilidades y el trabajo requerirán tu atención, pero es importante que no descuides tu salud y bienestar. Enfrenta los retos con una mentalidad abierta. Ten presente que la realidad no siempre se alinea con tus deseos; mantener una perspectiva amplia y elevada te permitirá establecer prioridades y tomar decisiones más acertadas. Los conflictos pueden agotar la energía necesaria para progresar. Si aparecen tensiones con compañeros o clientes, es recomendable distinguir entre lo personal y lo profesional y enfocarse en lo que realmente importa. Concentrarte en tus objetivos te permitirá mantenerte en el camino hacia el éxito. Las responsabilidades diarias se vuelven más exigentes y pueden eclipsar otras oportunidades de desarrollo. Enfocarse demasiado en lo que surge puede impedirte tener una perspectiva más amplia. Ocúpate de lo urgente, pero sin perder de vista el contexto general ni tus objetivos. En cuestiones financieras y personales, es importante tener un buen entendimiento de la situación. Tomar decisiones basadas únicamente en deseos momentáneos puede resultar en errores que se podrían haber evitado. La verdadera sabiduría radica en analizar los riesgos, interpretar las señales y seleccionar cuidadosamente cada acción, evitando reacciones impulsivas o decisiones poco planificadas. Hoy se incrementan las oportunidades para tener un encuentro importante. Asegúrate de que las exigencias familiares no afecten tu relación actual. Da prioridad a quienes te llenan de energía y aportan novedad a tu vida. Respeta tus propios anhelos de una compañía genuina y consciente. Las inquietudes financieras pueden afectar tu estado de ánimo y provocar una sensación de inseguridad. Intenta que las preocupaciones materiales no te impacten. Una persona querida podría ofrecerte una perspectiva diferente, recordándote que el recurso más valioso que tienes es el presente. Las fluctuaciones en tu bienestar pueden estar relacionadas con una mente inquieta. Para reducir la tensión nerviosa, dar un paseo consciente puede ser muy beneficioso. Además, podrías pensar en visitar a un osteópata para mejorar la circulación de la energía. Las reacciones repentinas o los cambios drásticos en tu estado de ánimo pueden causar preocupación en las personas a tu alrededor. Es importante no desahogar tu estrés en los demás. Para manejar esa energía, reorganizar tu casa, mover muebles o alterar la disposición de los espacios puede ser una buena forma de liberar la tensión acumulada. No dejes que las experiencias del pasado nublen las lecciones que estás aprendiendo ahora. No te aferres a resentimientos o conflictos antiguos. Si tienes dudas sobre el compromiso de alguien, haz una pregunta importante y presta atención a su respuesta: la honestidad a menudo se refleja en la mirada. Aries: desde los Registros Akáshicos, asuntos del pasado regresan para cerrarse con amor. Viejas cargas se disuelven. Tu mente entra en un suave trance y capta mensajes del plano sutil. Silencia el ruido externo: tu alma recibe la clave para reconectar con la fuente de toda bendición. Tauro: los Registros Akáshicos muestran vínculos que cambian de forma: algunos se despiden, otros nacen en silencio. Antes de decidir con quién caminar, relaja el cuerpo y la mente. Visualiza quién suma paz. Tu subconsciente revelará, sin esfuerzo, el hilado mágico de la amistad. Géminis: en los Registros aparecen revisiones vocacionales y contactos que reactivan oportunidades profesionales. Practica la mente expandida: cierra los ojos, respira y deja fluir. Cuando el ruido mental se aquieta, emerge el mensaje que compartirás en público como misión y realización personal. Cáncer: los Registros Akáshicos señalan demoras en viajes, estudios, trámites o encuentros amorosos. No luches contra la corriente. Respira profundo y visualiza el río de la vida fluyendo a su ritmo sabio. Al entregarte a ese cauce natural, las oportunidades de crecimiento llegan en el momento justo. Piscis: los Registros Akáshicos señalan una conexión con la fuente. Visualiza un mar profundo, habitado por reinos vivos y minerales: allí estás tú, en comunión con tu trama vincular. Desde esas aguas emergen respuestas. Si sigues la brújula de tu alma, el destino se revela con amor. Acuario: desde los Registros Akáshicos, ideas y talentos bien valorados abren caminos de abundancia, aunque haya algunas demoras. Puedes sostenerte con lo que amas. Visualiza un manantial de oportunidades fluyendo hacia ti. No apresures procesos: permite que la economía siga su cauce natural. Leo: desde los Registros Akáshicos, retrasos en préstamos o herencias piden soltar la idea de pérdida. Tu poder actúa en lo estratégico y silencioso. Revisas tu historia erótica y descubres que la intimidad también abre puertas a lo sagrado. Déjate transformar desde lo profundo. Virgo: los Registros muestran negociaciones afectivas. Antes de ceder, entra en un estado de relajación profunda y escucha a tu alma. Si hay dos caminos o personas, visualízalos hablándote. Observa cuál vibra en tu corazón. La respuesta ya vive dentro de ti. Libra: desde los Registros Akáshicos se recomienda atender la salud y prevenir malentendidos laborales. Si el caos aparece, aquieta el cuerpo: respira y visualiza una luz envolviéndote. La mente se ordena y encuentras alternativas más amables para tu bienestar diario, sirviendo con amor. Escorpio: los Registros advierten sobre palabras confusas en el amor. Antes de declarar, cierra los ojos y formula la pregunta internamente. Si la respuesta se siente aliviadora, exprésala. Si hay duda, espera. La intuición necesita espacio y tu creatividad guía la autoexpresión. Sagitario: desde los Registros Akáshicos, demoras en bienes raíces o desencuentros familiares pueden mover tu ánimo. Practica el silencio consciente: visualiza escenas de comprensión y reconciliación. Al respetar pausas y tiempos, los enredos se disuelven y la energía vuelve a fluir con mayor armonía. Capricornio: los Registros indican que ciertas conversaciones emocionales requieren paciencia. No fuerces palabras. Practica el susurro interior: busca quietud, deja que el mensaje fluya y escucha a tu intuición. Cuando el momento sea justo, expresarás lo que habita en tu mente con la empatía necesaria.